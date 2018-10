Magistrada de Tribunal Cundinamarca no es autoridad ambiental: Ex ministro

El ex ministro de ambiente, Manuel Rodríguez, advierte que el fallo de la magistrada del Tribunal de Cundinamarca que ordena la intervención urbanística en la reservan Van Der Hammen en Bogotá, es un golpe a las autoridades ambientales

Lo que advierte el ex ministro es que la magistrada no es una autoridad ambiental y no puede tomar esas decisiones porque se convierten en un golpe a la institución

"Le da una orden a la CAR diciéndole que esa es la alterativa que me parece correcta, la que propone Peñalosa, eso es abrogarse la función de autoridad ambiental. Tomó decisiones sobre un caso en el cual no ha habido alguna omisión o violación de la ley y se atraviesa la magistrada y dice ustedes no son los que van a tomar la decisión, la decisión la tomó yo".

Explica porque se manifestó en contra de la propuesta del alcalde Peñalosa de relinderar y recategorizar la reserva para poder construir viviendas y vías.

"Realmente esa área de 1.400 hectáreas continuas tiene un potencial único de restauración y sería un parque urbano continúo, que Bogotá no lo tiene. No es solo un tema de conectividad de los cerros y el río Bogotá, sino también la concepción de la reserva implica de que los bogotanos cuenten con un área de recreación, como buscan las otras ciudades del mundo"; dijo.

La Reserva Van Der Hammen es una demarcación geográfica de 1.397 hectáreas ubicada al norte de Bogotá, entre las calles 150 y 235, junto a los Cerros Orientales y el río de Bogotá, la cual fue declarada en el año 2000 como Reserva Forestal Regional Productora por la Corporación Autónoma Regional (CAR).