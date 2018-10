Concejal de Manizales es demandado por la representante jurídica de CFC

El concejal del partido verde, Carlos Mario Marín, fue demandado por la constructora CFC de Felipe Calderón, la demanda fue interpuesta por la directora jurídica de Construcciones, Liliana Patricia Muriel Serrano, quien indica que el concejal no ha asistido a seis sesiones, además pidió declararle pérdida de investidura.

El concejal de Manizales advierte que ha asistido a las sesiones del concejo, y que la constructora justifica la demanda de pérdida de investidura en los temas de inasistencia, además reitera que a este le han pagado su salario por asistir al recinto.

“Esta demanda no tiene fundamento jurídico, estamos estudiando con diferentes abogados nacionales que han brindado su ayuda a toda esta batalla en defensa de lo ambiental, además yo no tengo los recursos económicos que tienen los destructores que quieren acabar con mi carrera política para poderme defender. De manera tranquila admitimos esta demanda y vamos a recibir el llamado de la justicia para responder como ellos quieren que nos pronunciemos, esperemos que este proceso se haga de una manera transparente, pero además que fallen a nuestro favor”, según lo expresó el concejal.

El concejal advierte que no es la primera vez que lo demandan, ya en instancias pasadas los fallos han salido a su favor, y que su batalla en defensa de lo ambiental se ha convertido en un escenario de ciudad que arropa al medio ambiente.

Por su parte la constructora CFC por medio de un comunicado indicó.

“Sobre demanda de pérdida de investidura notificada a concejal de Manizales

CFC en efecto interpuso inicialmente la demanda ante el tribunal administrativo, al conocer todas las faltas que comete el concejal, pero fue rechazada porque no la podía interponer como empresa.

La presentó entonces la Directora Jurídica de CFC a título personal, porque al hacer seguimiento a los señalamientos que el concejal hacía contra la constructora, se dio cuenta de todas las fallas que él cometía y cómo las encubría, acusándonos mediáticamente con cortinas de humo, como la de hoy.

En todo caso, es un deber ciudadano emprender las acciones necesarias en contra de cualquier concejal irresponsable que falle a las sesiones (el propio Concejo de Manizales certificó en un mismo periodo seis inasistencias en las que se votaron nueve proyectos de acuerdo cruciales para la ciudad), a pesar de que los ciudadanos le pagan por ello y más aún si es un concejal que manipula la información.

Interponer una acción ante esto no es una persecución, es un deber ciudadano y si no tiene nada qué temer, que responda tranquilo a la justicia, que ella lo absolverá. Pero su reacción no fue ni siquiera negar estas fallas, sino anunciar que nos perseguirá más en el Concejo.

En todo caso, la discusión no es quién puso la demanda, sino si el concejal sí le falló a la ciudadanía. La víctima no es él, es el ciudadano que paga impuestos para que como mínimo los concejales vayan a las sesiones y ejerzan sus funciones”.