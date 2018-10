Camioneros no descartan inmovilización de sus vehículos

Los transportadores de carga del país no descartan la inmovilización de sus vehículos a raíz de los altos costos en los peajes, el combustible y en general los gastos de operación que no compensan los valores que se pagan en la actualidad por el transporte de carga.

Según el presidente de la Asociación de Camioneros Unidos de Colombia, Arci Ramírez, el gremio está soportando una profunda crisis económica. Cada vez aumenta el tiempo de espera en los puertos para acceder a un viaje u obtener carga para transportar.

Ramírez también denunció que en el caso particular del Tolima las grandes empresas no están contratando a los camioneros de la región lo que complica el panorama.