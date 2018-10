Farc adelanta jornada de reconocimiento y perdón en el sur de Bolívar

Con el apoyo de la misión en Colombia de la Naciones Unidas, ONU, el partido Farc llevó a cabo un acto de reconocimiento temprano de responsabilidades colectivas y perdón en el sur de Bolívar, específicamente en el municipio de San Pablo.

Del acto hicieron parte organizaciones sociales, civiles, mesa de víctimas y senadores del partido de las Farc, quienes alzaron la voz a la comunidad pidiendo perdón por los delitos que en esa zona ocurrieron en las épocas de guerrilla.

“Saludamos los esfuerzos de las organizaciones de víctimas, las instituciones y el partido Farc por avanzar en actos como estos, esta es la verdadera reconciliación “, manifestó Arnault Serra, de la misión de la ONU en Colombia.

Por su parte, la senadora del partido Farc, Sandra Ramírez, dijo que "hoy estamos aquí en este acto de reconciliación y pedimos perdón. Queremos la paz completa, que sea una realidad. Estamos dispuestos a contribuir a que la paz sea estable y duradera".

A su turno, Jairo Cala, también miembro activo del partido Farc, hizo un llamado al gobierno nacional y aseguró que "el discurso de las víctimas debe manifestarse en la solución de las problemáticas, que se garantice su participación política dentro de los espacios de construcción de políticas y de toma de desiciones para los territorios".

Alexander Gil, de la mesa de víctimas de San Pablo resaltó la importancia de estos actos, pero advirtió que los crímenes y atrocidades que se vivieron en la población deberían trascender más allá de un acto como este.

"Nos manifestaron que los casos que acá se reconocieran no se iban a denunciar, y nosotros no queremos que sea así, ojalá esto trascienda y llegue hasta la JEP y no quede en un simple acto de perdón en la plaza", señaló Gil.