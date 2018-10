Alcalde de Medellín no asistió a audiencia propuesta por la comunidad

Diferentes organizaciones sociales de Medellín llegaron hasta el Museo de Antioquia con la esperanza de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les escuchara las preocupaciones que tienen sobre aspectos de seguridad y feminicidios, pero el mandatario los dejó esperando.

Los líderes sociales explicaron que les preocupa las desapariciones forzadas, la extorsión, el desplazamiento forzado y por su puesto los homicidios; indican que las rutas que ha tomado el alcalde no han sido las correctas, recalcaron que la realidad les está dando la razón. Pero, uno de los voceros fue más allá y criticó duramente la no asistencia del mandatario local y la aparente falta de compromiso, porque el encuentro no era un ataque hacia él, resaltó.

“El alcalde asume la crítica simplemente de una manera infantil e inmadura, porque asume la crítica como si fuera algo personal y lo que nosotros estamos señalando es una ruta de acción que vincula, no solo a Federico Gutiérrez, sino a toda una administración”, aseguró Juan Esteban Jaramillo, del Observatorio de DD.HH del IPC.

La crítica continuó hacia la falta de estrategias sociopreventivas, dijo que la administración está más preocupada en reducir indicadores que atacar el problema directamente.

“El alcalde no está preocupado en resolver los problemas sustanciales y reales de esta ciudad, sino que simplemente está tratando de generar una estrategia para reducir indicadores, de tal manera que pueda cuidar su imagen ante las redes sociales. Una política que se preocupe exclusivamente por reducir indicadores es una política que esta llamada al fracaso”, recalcó el investigador del IPC.

Quien sí asistió al evento en representación del alcalde, fue el subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Arcila, quien recalcó la importancia de los encuentros que le hacen seguimiento al plan de desarrollo.

“Varios equipos recogimos la información y escuchamos, lo que nos parece trascendental es el seguimiento al plan de desarrollo, lo que permite que direccionemos y revisemos, además, mirar cómo vamos nosotros internamente para cumplirle a la ciudad”, explicó el funcionario.

Finalmente dijo que cuando le extendieron la invitación al alcalde Federico Gutiérrez, estaba por fuera de la ciudad.