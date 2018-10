Denuncian que el PEMP de Murallas de Cartagena no fue socializado

El concejal César Pión González afirmó ante la plenaria que el Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio de murallas, el cual fue aprobado, no fue socializado ante la corporación edilicia y mucho menos ante la ciudadanía.

El concejal del partido de la U alzó su voz de protesta e instó a que en la ciudad existen personas capacitadas para el desarrollo de este PEMP y que el gobierno nacional no tuvo en cuenta para la elaboración de este.

“Esto tiene que ver con nuestro medio ambiente, nuestra economía y nivel social. No se socializó de manera integral y tenemos quejas de algunos sectores como el caso de Manga en el cual no existe una lógica de prohibición y hay algunas confusiones respecto a los íconos visuales. Por lo anterior, convocamos a miembros del gobierno nacional y actores locales para hacer una revisión y analizar la legalidad de este plan", dijo el concejal Pión.

Por su parte, el concejal David Caballero puso en tela de juicio la legalidad del plan, considerando la falta de socialización y la poca información que tiene la ciudadanía al respecto. Por lo anterior, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al Distrito para que revise el proceso de elaboración del PEMP de Murallas.

El Jefe Jurídico del Distrito, Jorge Carrillo Padrón aseguró que las inconformidades de los cabildantes serán analizadas y el marco legal de la resolución del Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio de murallas será revisado de la mano de la corporación.

Marinas

En otro tema, el concejal Rafael Meza Pérez presentó una proposición que busca citar a la Dimar, a la Capitanía de puerto y a Planeación con el fin de aclarar la legalidad de las licencias y permisos de los rellenos que vienen realizando en la Base Naval. “queremos que no pase lo mismo que está pasando en las marinas de Bocagrande, donde algunas son legales y otras no, no sabemos cómo la Dimar permite que estos muelles sean ampliados sin permisos, sin tener en cuenta muchas variables y sin sancionar a los culpables”.

Del mismo modo, el concejal Javier Curi Osorio aseguró que el problema debe ser estudiado de manera integral, y recalcó que en la isla de Manga se viene dando una permanente depredación de los cuerpos de agua. “en el callejón Dandy se viene dando una tala indiscriminada de manglar. Asomanga le explicó a la corporación las soluciones que ellos han intentado sin éxito, pero son muchos los problemas que tiene Manga.

De igual forma, el presidente de la corporación, Wilson Toncel Ochoa, dijo que algunas marinas son legales y que la Dimar es la que tiene la competencia para otorgar esas concesiones y la aprobación de las ampliaciones. “este es un negocio que ha venido creciendo y le queda a la persona o empresa que tiene las licencias vigentes. Lo que pedimos es que la Dimar nos dé la lista de las marinas que tienen permisos y nos explique por qué algunas funcionan bajo la ilegalidad.