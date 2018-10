Me tranquiliza que el israelí quiera enfrentar el proceso: alcalde Pereira

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, manifestó su complacencia por el anuncio de Liad Tsukrel, el israelí vinculado a una red de proxenetismo, de permanecer en el país para enfrentar su proceso ante la Fiscalía.

Pereira dijo que "tiene derecho a su defensa y si está en disposición de enfrentar a las autoridades me parece bien. Lo que queremos nosotros los cartageneros es que no se envíen mensajes equivocados ante la sociedad, de que pueden llegar personas a cometer estos actos sin responder, y que por tecnicismos jurídicos no lleguen a su fin los procesos".

El alcalde sostuvo que lo que le da "tranquilidad" es que Tsukrel "quiera enfrentar a la justicia, y que responda por los hechos tan delicados que se les están imputando y es lo que queremos, que el mundo sepa que en Cartagena no se van a tolerar estos actos de explotación sexual, que no vean a la ciudad como un destino sexual", dijo