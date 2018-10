Tutela frenó elección de personero en Sogamoso

Javier Fernando Farfán Camargo, es el accionante de la tutela en contra del concejo municipal de Sogamoso y la corporación universitaria Antonio Nariño, entes que lideran el proceso de elección del nuevo personero de la ciudad del sol y del acero.

El accionante asegura que hay presuntas irregularidades en éste proceso de elección del personero para el proceso institucional 2016 - 2020, que inició en el año 2015, donde se eligió al primer personero de éste periodo, sin embargo en ésta oportunidad, Farfán, quien es uno de los profesionales que forma parte de éste trámite de elección asegura que ha elevado diferentes solicitudes y no han sido respondidas.

“Ah través de derecho de petición en una de las sesiones del concejo municipal solicité me fueran entregadas una serie de documentaciones que hasta la fecha no he recibido, de igual manera el 4 de octubre al conocer los resultados de las calificaciones”, explicó Javier Farfán.

El abogado también solicitó que se recalificara la prueba y se tuviese en cuenta la lista inicial, además de conocer su calificación y el sistema que utilizó la universidad, pero según él, de forma pronta e irrespetuosa, el concejo respondió, vía electrónica, que él no podía acceder a esos datos.

“El concejo desconoció mi derecho a la doble instancia, al debido proceso, a la presunción de inocencia además de vulnerar el principio constitucional de la transparencia, solicité la suspensión temporal de la lista de elegibles, a partir de éste momento, hasta tanto se me permita conocer los pliegos”, manifestó Javier Farfán.

De ésta manera con la acción de Tutela, y luego de lo resuelto por el juzgado segundo civil municipal de Santa Rosa de Viterbo, se decretó como medida provisional, mientras se decide de fondo esta acción constitucional, la suspensión del trámite de concurso para la elección del personero municipal de Sogamoso.