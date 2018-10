El Centro Comercial Viva llega Tunja este 18 de octubre

Viva, la marca del negocio inmobiliario del Grupo Éxito, llega a Tunja para entregarle al departamento de Boyacá elcentro comercial más grande del departamento de Boyacá. Con una inversión de más de 130 mil millones de pesos, abrirá sus puertas el 18 de octubre y traerá múltiples beneficios para los clientes y habitantes de la zona, pues no solo espera convertirse en un referente de comercio y entretenimiento, sino que también busca aportar al desarrollo económico y social.Durante la construcción del proyecto se contó con alrededor de mil personas, y cuando el Centro Comercial entre en operación, se generarán alrededor de 800 empleos formales para la administración de Viva Tunja y los locales comerciales.El Centro Comercial se encuentra ubicado en una de las vías principales de Tunja, la Av. Universitaria, a pocos minutos del centro y en la zona de mayor desarrollo de la ciudad. Viva Tunja se convertirá en un motor del desarrollo del territorio, dinamizará la conexión de transporte público y contemplará la presencia de servicios básicos y complementarios para los vecinos del sector y para la ciudad. Su fácil acceso por una vía principal hace de Viva Tunja un proyecto con una ubicación estratégica."Con Viva Tunja buscamos hacer presencia en una Región que tiene un alto potencial de crecimiento, con un proyecto que aporta inversión, empleo y compromiso social y que complementa la oferta de productos y servicios existentes en la ciudad con la llegada de nuevas marcas comerciales, una amplia oferta gastronómica y nuevos espacios de entretenimiento para las familias", expresó Juan Lucas Vega Palacio, Vicepresidente Inmobiliaria y Desarrollo del Grupo Éxito.



Viva Tunja comprometido con el medio ambienteEl Centro Comercial se construye con las características requeridas para obtener la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), un sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council), que reconoce la construcción de espacios responsables con el medio ambiente y diseños que permiten el uso eficiente de los recursos naturales. Este es el estándar en construcción sostenible con mayor prestigio en todo el mundo y se basa en un sistema de puntuación para alcanzar las diferentes clasificaciones que pueden obtenerse.Viva Tunja buscará la certificación LEED Silver (LEED Plata), los beneficios que ofrecen los proyectos que se ubican en esta categoría son tanto ambientales como comerciales y económicos. Entre ellos: eficiencia en el uso de energía, disminución de las emisiones de CO2 y optimización en el uso del agua.Además, Viva Tunja cuenta con fuentes de energía sostenibles, generando alrededor de un 20% de la energía requerida para el funcionamiento del Centro Comercial, a través de celdas fotovoltaicas.Ficha técnica Viva Tunja

Área total 69.184 m2 Área total comercial 35.674 m2 Propuestas comerciales (locales y concesionarios) 140 Anclas Éxito, Happy City y Homecenter, Royal Films Celdas de parqueaderos 611 para vehículos, 123 para motos, 185 para bicicletas especiales y 7 para taxis Empleos generados en su construcción 1.000 Empleos que generará al entrar en operación 800 Inversión aproximada 130 mil millones de pesos Inicio de construcción Febrero de 2017

Sobre VivaViva es la marca del negocio inmobiliario del Grupo Éxito que con sus proyectos busca contribuir al desarrollo económico y social de las regiones donde tiene presencia mediante la formalización de empleo y la vinculación de comerciantes y proveedores locales a la operación del negocio. Al cierre de 2018 Viva contará con 15 Centros Comerciales y 18 Galerías y estará presente en 22 ciudades del País.