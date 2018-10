20 mil personas en Manizales exigieron recursos para la educación pública

El cielo oscuro contrasta con el colorido y los ritmos pegajosos de las arengas y los acoples de las bandas, papayeras y orquestas que acompañaron a la multitud de estudiantes, docentes, directivos de las universidades, transportadores, líderes sindicales y hasta líderes políticos de la ciudad quienes protagonizaron una histórica marcha por la Avenida Santander de Manizales.

Unos 20 mil manifestantes recorrieron desde El Cable hasta la Plaza de Bolívar, y unos pocos alcanzaron a caminar hasta la plazoleta de la Alcaldía. La consigna no era otra que levantar la voz para exigirle al presidente Iván Duque Márquez, quién apenas lleva 2 meses en el poder, que garantice los recursos para la financiación de las universidades públicas del país. Así lo explicó Alejandro Díaz Ramírez líder estudiantil.

“Todos a los que nos afectan esas decisiones que está tomando el gobierno salimos hoy a exigir que no le reduzcan el presupuesto a la educación. A enviarle un mensaje al gobierno para que entienda que un pueblo educado tiene crecimientos en todo el contexto social”.

Como un carnaval la marcha continuó por la principal avenida de la capital caldense. Los manifestantes al coro del ‘porropopo’ responden saltando y cantando el que no salte quiere privatización. Todo en son de protesta para recordarle al gobierno que su petición es un aumento de a los recursos de la educación, la misma que según protestantes como Alexander Álvarez, debe tener mayor prioridad que la guerra.

“Desde 1992 no se aumentan los recursos para la educación pública y hoy las universidades estamos pidiendo 3.2 millones de pesos de aumento de la financiación, que se requieren para finalizar este año y mantener las universidades abiertas. Edificios de la Universidad Nacional ya han tenido que cerrar y casos puntuales como la Universidad de Caldas que no tiene recursos para terminar el año. La Educación tiene que ser una prioridad para el estado”.

Entre la multitud dónde estudiantes de universidades públicas y privadas se mezclaron, apareció Brayan David Salazar con un cartel en mano que dice. Nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo y asegura que el mensaje de los estudiantes es contundente.

“Nos estamos movilizando por una causa que nos unifica. Sin recursos no podemos tener un cambio histórico. 18 billones de pesos es lo que necesitamos para financiar la educación y salir de la crisis. Esto no lo pueden invertir si bajamos las inversiones a la guerra. Queremos estudiar y vivir en paz, no más guerra. Ese es el mensaje contundente para el gobierno”.

El diluvio no se hizo esperar más y cuando caía la noche y los estudiantes empezaban a encender el flash de sus celulares para ponerle más color y alegría a la marcha el agua empezó a caer fuertemente sobre el centro de Manizales. Ningún manifestante abandonó la ruta y siguió hasta la el final. Mientrastanto en en todo el país se regaba la noticia sobre el anuncio del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de reasignar 500 mil millones a la educación pública para terminar este año.

El presidente Iván Duque también se pronunció para contestarles a los manifestantes dijo que hay más de 4 billones de pesos para inversiones y más de 40 billones para el presupuesto a la educación. En su pronunciamiento también les recordó a los colombianos gestiones que desde su anterior cargo, el de senador, hizo por las universidades públicas.

Los anuncios de Duque y Carrasquilla, al menos a algunos manifestantes en Manizales les parecieron inauditos e irrespetuosos.

Al final los estudiantes terminaron la marcha y le pusieron fin a un cortejo fúnebre simbólico en el que cargaron ataúdes que tenían un epitafio anunciando que si el gobierno no inyecta recursos a la educación pública la pelona se irá con ella hacia el infierno de la privatización.

“Todos los pronunciamientos del gobierno y sus gabinetes son una falta de respeto. El presidente Duque dijo que este es uno de los presupuestos más altos de los últimos años y es inaudito aceptarlo porque desde el 2011 le vienen disminuyendo las inversiones a la educación pública, que tenemos que defenderla porque es de todos los colombianos”, dijo uno de los inconformes.