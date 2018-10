Colombia tiene el mejor puerto del Gran Caribe: el Puerto de Cartagena

? Grupo Puerto de Cartagena mejor puerto del caribe por novena ocasión

? La Caribbean Shipping Asociation (CSA) conformada por 34 países, 15 agencias marítimas, 7 operadores oceánicos intermediarios, 10 asociaciones nacionales, 37 puertos y 15 líneas navieras, representa los intereses del sector naviero, el transporte marítimo y el comercio internacional.

? Se evaluan 37 terminales de todo el área del Gran Caribe

? Eficiencia, seguridad, sostenibilidad y capacidad son algunos de los atributos evaluados.



Cartagena de Indias D. T. y C. 11 de octubre de 2018. Colombia cuenta con el mejor puerto del Gran Caribe. Así lo ratifica el reconocimiento que por novena ocasión recibió el Grupo Puerto de Cartagena de manos de la Caribbean Shipping Association, anoche en la clausura de su 48ª reunión anual realizada en la Terminal Internacional de Manzanillo - Panamá.



El premio fue recibido en la noche de este miércoles 10 de octubre por Aníbal Ochoa de la dirección Comercial del Grupo Puerto de Cartagena y se suma a los ocho recibidos previamente en Barbados 2005, Panamá 2006, República Dominicana 2007, Surinam 2009 , Jamaica 2010, Puerto Rico 2011, Cartagena 2015, Trinidad y Tobago 2016.



“Este no es un reconocimiento a una empresa sino a un país y a una ciudad con el mejor talento humano para afrontar grandes retos; y con un desarrollo portuario importante y competitivo internacionalmente” Dijo Alfonso Salas Trujillo, gerente del Grupo Puerto de Cartagena.



“Ser el mejor puerto del Caribe es el resultado exitoso de un engranaje de muchas empresas e instituciones enfocadas a prestar un buen servicio y a hacer competitivo el comercio exterior colombiano, un puerto no se mueve solo, son muchas las empresas de la cadena de servicios logísticos y portuarios que permiten concretar la tarea, por eso el reconocimiento es para todos ellos”, puntualizó Alfonso Salas Trujillo.





El premio es el aval de más de 100 representantes de la industria marítima y para otorgarlo el comité de la CSA evaluó las actividades marítimo-portuarias del 2017 teniendo en cuenta la fiabilidad y la flexibilidad; la eficiencia y productividad; el crecimiento y desarrollo; la seguridad física; la salud; y la seguridad medioambiental. Este año la CSA comparó el rendimiento de los 37 puertos que hacen parte de la asociación y cumplen con los requerimientos para poder participar, entre ellos tener una situación financiera favorable.



Que sean nueve las veces en que el Grupo Puerto de Cartagena ha recibido el galardón revalida su fortaleza y liderazgo en el sector en el que se distingue por la capacidad para el transbordo de carga, el manejo de exportaciones e importaciones y la experiencia para afrontar los retos del comercio global.



Sobre el premio “Mejor puerto del Caribe” de la CSA



En 1987 se llevó a cabo la primera entrega del premio al mejor puerto de Caribe con el propósito de promover el progreso y la eficiencia de las operaciones portuarias y de esta forma consolidar la región como un punto central del comercio mundial. A su vez ha servido como un gran motor para los puertos regionales y operadores de terminales, estimulando el desarrollo de mejores prácticas debido a que reconoce las acciones destacadas de los puertos en el área. Esta competencia ha ayudado a varios puertos del Caribe y terminales a comercializar sus servicios y promover sus programas de desarrollo y expansión a una audiencia mundial.



Cada año las exigencias en las terminales marítimas son mayores: las nuevas alianzas comerciales, la inauguración de nuevas terminales, los retos ambientales, la cuarta revolución industrial, entre otros, que representan constantes desafíos y se suman a los parámetros de evaluación del premio.



Los ganadores no se eligen basándose en la dimensión de su puerto o de su terminal. La CSA evalúa la mejora, el rendimiento y la seguridad de los diferentes puertos y terminales, por lo tanto, cualquiera de los participantes tiene una oportunidad de ganar el premio mayor, o cualquiera de los diversos premios seccionales, siempre y cuando su gestión empresarial esté a la altura y sus procesos internos revelen un progreso. Al final del proceso, la CSA anuncia cual es el puerto del Caribe que ha alcanzado el más alto nivel de rendimiento operativo.



Sobre la CSA



La CSA se creó en 1971 para facilitar el desarrollo de la industria marítima en el Caribe de una manera eficiente. Con 34 países, 15 agencias marítimas, 7 operadores oceánicos intermediarios, 10 asociaciones nacionales, 37 puertos y 15 líneas navieras la CSA representa los intereses del sector naviero, el transporte marítimo y el comercio internacional, y constituye un importante foro donde se examina lo relacionado con el Caribe, dada su trascendencia como histórica ruta del comercio mundial.



Con este premio, Colombia, Cartagena y en particular el Grupo Puerto de Cartagena se consolidan como la mejor plataforma logística y portuaria del Caribe al servicio del comercio exterior colombiano y con el ánimo de impulsar la competitividad del país