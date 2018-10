Libertad de israelí sería por falta de escrito de acusación y traductor

Según Erick José Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial, en el caso del ciudadano israelí Liad Tsurkel, se habrían incurrido en varias falencias provocando la liberación del extranjero.

“Efectivamente el ciudadano israelí contó con un traductor hasta la audiencia de imputación, posteriormente, no se evidenció, no se logró demostrar que el ciudadano israelí estuviese acompañado por un traductor tal como lo establece la norma al decir cuando son ciudadanos que no hablan el idioma español debía estar presente en todo el desarrollo de la audiencia.”

Además de la falta de un traductor durante todas las audiencias, también se habría fallado en que la Fiscalía no habría aportado las suficientes pruebas que permitieran demostrar la participación del israelí en la presunta red de proxenetismo.

“La Fiscalía ni siquiera ha radicado el escrito de acusación a pesar de que según se ha manifestado que es un caso de interés nacional que todos los ojos de la ciudadanía están puestos sobre él, la Fiscalía dentro de este proceso y dentro de lo que establece la norma ni siquiera ha radicado el escrito de acusación.”

Para Vejuca, el actuar del juez en este caso fue totalmente apegado a la normativa y la veeduría no acepta lo manifestado por el Procurador en contra del Juez 13 penal municipal.

“Por ende decir y aceptar lo manifestado por el Procurador que es irregular, que es aberrante y que es insólito o sorprendente la decisión que tomó el juez 13 penal municipal.”

Recordemos que la liberación de Liad Tsurkel se da porque su defensa acudió a un Habeas Corpus.

“Un Habeas Corpus es una herramienta, una institución jurídica, es una acción constitucional parecida a la acción de tutela que protege derechos fundamentales. Es un recurso que se ideo desde la Roma antigua que significa ‘Cuerpo Libre’.”