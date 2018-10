Denuncian bajos ingresos de manipuladoras de alimentos del PAE Cartagena

El cabildante aseguró que la protesta que adelantaron las manipuladoras del Plan de Alimentación Escolar es un hecho lamentable, teniendo en cuenta que son mujeres que se levantan a diario con la voluntad y la intención de procesar los alimentos que los niños, niñas y jóvenes consumen en los establecimientos educativos focalizados con la estrategia de permanencia más importante y social que adelanta el Gobierno Nacional en el país.

“Es una protesta justa, no entendemos porque el operador apenas cancela 10 mil pesos diarios por un trabajo que es arduo y que en definitiva no alcanza para el sustento de ellas y mucho menos para la manutención de sus hogares”, aseveró.

Marín Villalba indicó, que ha pedido a la mesa directiva solicitar la minuta de la cual es objeto de la contratación, entendiendo que de la minuta se desprenden todo lo que tiene que ver con el PAE en Cartagena, “la idea es revisar las anotaciones para saber a ciencia cierta que contrató el Distrito en cuanto a la logística, cuantos vehículos ponen a disposición del programa, bodegas o cuatros fríos y el número de manipuladoras y sus condiciones contractuales”, ´puntualizó.

“Ellas (las manipuladoras) manifiestan su preocupación por algún tipo de retaliaciones y aquí le hemos dicho que no vamos a permitir que exista ningún tipo de represalias, solo porque solicitan que se les respete un derecho a tener un salario digno, para eso está la honorable corporación, para respaldar las acciones necesarias que garanticen deberes y derechos”, dijo.

Por último, el cabildante se refirió específicamente a la forma de cómo se llevó a cabo el proceso de contratación de la estrategia, “lo que inicia mal termina mal, un contrato que no había la necesidad de ofertarlo a través de una bolsa mercantil, sino que una vez declarada desierta la contratación por el motivo que fuere, el Distrito debió iniciar y de acuerdo a Ley el proceso de selección abreviada y hoy no tuviéramos ningún tipo de contratiempos con la operación, todavía hay colegios focalizados que un mes después de haber iniciado la operación del PAE, no han recibido productos y otros colegios han recibidos alimentos en mal estado”, detalló.