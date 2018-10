El Megatanque corre riesgo de deslizamiento: contratista Vengal

Un nuevo problema quedó al descubierto con relación al megatanque que fue construido en el barrio 7 de Abril para abastecer del servicio de agua potable a más de 850 mil habitantes en el suroccidente de Barranquilla, al estimar el contratista Carlos Vengal, propietario del consorcio Hidrotanque, a cargo del proyecto, que la obra se ejecutó sobre un promontorio de arcilla expansiva.

“Se corre un riesgo porque la arcilla expansiva cambia de volumen con las lluvias y la megaobra se puede deslizar y se necesita con urgencia adelantar obras de estabilización de la base del tanque, que tienen un costo de $5 mil millones”, indicó Vengal en diálogo con Caracol Radio.

Agregó el ingeniero que con estos recursos se construirán cunetas, se instalará material geotextil y se sembrarán plantas tipo vetiver para impermeabilizar el suelo con sus raíces profundas. “Estas obras están para revisión del Ministerio de Vivienda desde hace un año pero con las elecciones y cambio de gobierno, los nuevos funcionarios están revisando”, señaló.

Según el constructor, la Triple A aportó estudios del suelo de la empresa de Jorge Guardo Polo, sin embargo por su experiencia buscó un concepto técnico de un experto, que le recomendó las obras de protección, debido al peligro de arcilla expansiva.

“Este invierno está afectando la estabilidad del tanque porque está lloviendo todos los días”, aseveró el exdeportista.

Agregó Vengal que “las obras no están paralizadas porque estamos instalando válvulas en zona no habitada. Ya en la zona urbana terminamos y por eso habrán personas que piensan que las obras fueron suspendidas. Creemos que entre 45 y 60 días deben concluir esos trabajos”.

También admitió atrasos que no son de su responsabilidad, entre ellos que desde la firma del contrato hasta el acta de inicio pasaron ocho meses porque Fonade no se había contratado la interventoría.

Los CVY

“No tengo ni idea sobre los CVY (Cómo voy yo) porque nuestra empresa tiene prestigio y no requerimos de eso para ganar licitaciones. No me consta que existan los CVY”

Líos jurídicos

Sobre la demanda de la compañía O-tek Internacional, proveedor en la construcción del megatanque, resaltó que “en nada va afectar a la terminación de la obra, debido a que si la empresa se niega a revisar si hay filtraciones, buscaremos a otra entidad para que haga esa labor”.

Anotó que a ellos les debe el 10 por ciento del contrato, que asciende a 600 millones de pesos, que solo se puede pagar cuando se verifique que el tanque no tiene filtraciones.

El contratista en relación a la demanda civil Luis Enrique Guzmán Chams señaló que esta persona fue un aportante con 2.970 millones de pesos para que adelantara la obra, según consta en un documento privado.

El ingeniero considera que cumplió con la devolución del dinero que aportó Guzmán, sin embargo el demandante estima lo contrario y por eso acudió a los jueces.

El documento privado señala que las utilidades se distribuirá un 50 por ciento para el aportante y el otro 50 por para Carlos Vengal y su esposa María Paulina Insignares Castellanos, quien falleció el año pasado.

Para el constructor este un problema entre particulares que nada debe afectar los trabajos de la obra.