Gobernador y congresista campesino de Boyacá marcharon con universitarios

Los funcionarios aseguraron recordar sus tiempos de universitarios en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.

El gobernador Amaya es Ingeniero Electrónico la UPTC y tiene una maestría en Ingeniería Ambiental de la misma institución. Pachón Achury, por su parte, líder campesino y representante a la cámara por Boyacá, es egresado del programa de Ingeniería Agrónoma de la misma Universidad.

Este miércoles 10 de octubre los dos políticos decidieron inmiscuirse en las manifestaciones de los estudiantes universitarios, para decirle al gobierno del presidente Iván Duque, que los recursos de la universidad pública, son sagrados para las presentes y futuras generaciones.

Los dos tomaron sus viejas mochilas universitarias, y gritaron arengas por las calles al unísono las peticiones de los estudiantes.

Desde Tunja, Pachón estuvo al lado de los universitarios, en su mayoría ‘upetecistas’ y recorriendo del norte al centro de la ciudad, señaló en Caracol Radio que “la manifestación por los derechos de los estudiantes no es de derecha ni de izquierda, ni de ningún partido político. Esta marcha es de los colombianos, de cada joven que quiere salir adelante y tener una educación pública, digna y de calidad. Defender la Universidad Pública es un deber que tenemos todos. Salir a las calles también es democracia y seguiremos luchando por nuestro derecho a la educación pública y de calidad”.

Agregó que “el gobierno nacional le adeuda alrededor de 18.2 billones a las universidades púbicas, de los cuales 3.2, son necesarios para su funcionamiento. Le ha dicho el gobierno nacional a las universidades que tienen que hacer algo para generar sus propios recursos, y las instituciones de educación superior lo han intentado, y lo han hecho, pero no es suficiente. Y no se trata de que el estado regale los recursos, esa no es esa la discusión, se trata de que el estado piense en la educación como una inversión, una inversión en conocimiento, para que luego los egresados podamos generar empresa y desarrollo al país, y así regresarle al estado lo invertido educando”.

Mientras tanto Amaya se camufló entre los miles de estudiantes que salieron a las calles de Bogotá. Incluso estuvo acompañado de varios de los funcionarios más cercanos de su gabinete en la gobernación de Boyacá: Carolina Espitia, Tania Jurado por nombrar algunas de las funcionarias que también se unieron al S.O.S por la educación.

“La educación debe ser una oportunidad de todos, un carácter de bien público y la principal fuente de desarrollo de una nación. Hoy nuevamente los estudiantes y profesores tienen que salir a marchar para salvar a la universidad de la desfinanciación, y este pedido es para todo un país”, sostuvo Amaya.

Amaya aseguró que las manifestaciones estudiantiles de hoy son justas y legítimas, y puso sobre la mesa las dificultades financieras por las que atraviesa la UPTC, que hoy tiene en sus listas alrededor de 25.000 estudiantes en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.

“Este año hacen falta $39 mil millones de pesos de recursos de la nación para el funcionamiento de la UPTC, que no deben salir de las matriculas ni del bolsillo de padres de familia o estudiantes, sino del gobierno nacional. Necesitamos los recursos para asegurar la educación de nuestros jóvenes campesinos”.

Expresó el mandatario de los boyacenses que aunque Boyacá es departamento mejor educado, faltan salvavidas para sostener financieramente al sector.

“Presidente Iván Duque, esta es la marcha por el futuro mismo de este país. Respetuosamente, pero con la fuerza que me da ser hijo de la educación pública y ser el gobernador de Boyacá, le pido que escuche a los estudiantes: ¡Se necesitan esfuerzos y recursos!”, expresó el mandatario.