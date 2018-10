Piden esclarecer la muerte de mujer que cayó de edificio en El Rodadero Sur

Horas después de la muerte de una mujer de 53 años que cayó del piso número 17 del edificio Wind, ubicado en Playa Salguero en el sector de El Rodadero Sur de Santa Marta, los familiares de la víctima piden que se esclarezca el hecho porque dudan que se trate de un suicidio.

Se trata de Gladys Rodríguez Cañón, quien era la propietaria y rectora del colegio Liceo Pedagógico de Cundinamarca, ubicado en el municipio de Soacha, pero que perdió la vida este miércoles en hechos que son materia de investigación por parte de la Policía y la Fiscalía.

Las primeras indagaciones arrojan la hipótesis del suicidio porque la mujer cayó delante de su esposo, Jorge Pulido, y su suegra, quienes indicaron a los investigadores que la docente se lanzó al vacío al parecer bajo supuesta incidencia del alcohol y en medio de una discusión.

Sin embargo, los familiares de la víctima aseguran que ella nunca hubiese atentado contra su vida y aseguran que podría tratarse de un asesinato.

“Ella tenía un año separa de él porque le descubrió una infidelidad y si en todo este tiempo no intentó hacerse nada porqué ahora lo iba a hacer cuando supuestamente se estaban reconciliando. Ella era una persona muy tranquila, que no sufría de depresión y mucho menos tomaba por lo que yo presiento que él la emborrachó y que esto podría ser un feminicidio porque ella no era una suicida y aquí hay mucho dinero de por medio”, es la afirmación que hace Cecilia Blanca Rodríguez Cañón, hermana de la persona muerta.

“Hay cosas que no concuerdan porque eso ocurrió a las 2:00 de la mañana pero él nos avisa a las 6:00 de la mañana y ella siempre me decía que si se le mueren los padres a uno porque uno no iba a superar que se le fuera el marido (…) él algo le hizo, ella no tomaba, él la inducía al desespero y la manipulaba”, agrega Cecilia Rodríguez Cañón.

Los familiares de Gladys Rodríguez Cañón revelaron a Caracol Radio que la docente convivía con Jorge Pulido desde hacía 21 años y que recientemente tuvo que separarse de su hijo porque las relaciones internas entre la pareja eran muy tensas y el joven tuvo que irse a vivir a otro país.

“Me da miedo que él tome represalias conmigo porque yo también le descubrí una infidelidad (…) a mí se me hace que es un feminicidio porque él últimamente parecía estar haciendo inventario de todo, preguntaba hasta cuánto se gastaba en una fotocopia en el colegio cuando realmente la fortuna la hizo mi hermana porque él se conoció con ella después de 7 o 8 años de ella empezar su negocio. Ella tiene un hijo que tuvo que irse para Argentina porque él le pegó y lo echó, todo esto es muy raro, yo pido que investiguen bien”, agregó Cecilia Rodríguez Cañón.