Decreto sobre maquinaria criminaliza a mineros informales: Conalminercol

Un plazo de 30 días dio el gobierno de Antioquia para que todos los concesionarios mineros registren su maquinaria e instalen en ellas GPS con el fin de identificarlas.

Sin embargo, para los mineros informales y agremiados, especialmente los del bajo Cauca, esta estrategia del gobierno seccional significa un retroceso en la lucha contra las actividades ilegales en esta región.

El secretario de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, defendió la labor de los mineros informales y advirtió que esa medida del gobernador Luis Pérez es un atentado a estas actividades laborales, porque la instalación de los GPS en la maquinaria permitirá a la fuerza pública aparecer en cualquier momento y destruir las máquinas de los mineros informales con el argumento de que se trata de actividades o equipos ilegales.

“Nos meten a todos en el mismo saco, sin el debido proceso, sin alternativa legal. Hemos visto que el Gobierno busca criminalizar toda la cadena de producción en la actividad minera informal y esto significa el cierre definitivo de la cadena a través del proceso de criminalización”, explicó el secretario de Conalminercol Rubén Darío Gómez.

Según el líder gremial, hace varios días la Fuerza Pública viene ejecutando acciones arbitrarias contra los mineros informales al destruir sus máquinas y no como dice la norma que solo deben ser decomisadas.

“Nos quieren criminalizar dándoles las posiciones de nuestra maquinaria para destruirlas para luego salir a decir que lograron el éxito con la destrucción de máquinas, esa norma es un atentado más a la actividad y contra la estabilidad económica de los mineros en el territorio”, añadió el señor Gómez.

En la actualidad, las máquinas deben tener dispositivos de geoposición y para Conalminercol ha sido negligencia del Gobierno no hacer uso de ese recurso.

“Algunas de las máquinas están geoposicionadas si no han hecho control es problema de ellos. Ahora vamos a esperar que llegue el Estado por lo menos ir a decomisar maquinaria pero ellos prefieren destruirlas así estén en las carreteras, esta norma ratifica que tiene que ir a decomisarla no destruirla que es una cosa que nosotros no habíamos concebido, nadie debe destruir el patrimonio como se hace ahora, es una cosa de terrorismo del estado”, concluyó el señor Gómez.