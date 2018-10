Iglesia reclama mayor atención para el Catatumbo

La iglesia católica pidió al gobierno implementar acciones urgentes para prevalecer la seguridad y sana convivencia en el Catatumbo por los hechos de violencia que persisten al norte del departamento.

Los casos de secuestro que persisten con el plagio del comerciante, Willintong Vergel Ascanio, plagiado entre La Playa de Belén y Ábrego, prendió las alarmas en diversos sectores de la región que ven con preocupación el aumentó de este delito.

A este hecho, se suma la reanudación de las muertes selectivas en municipios como San Calixto y Convención donde la población civil, advierte, la continuidad de los enfrentamientos entre el Eln y Los Pelusos. “Nosotros estamos a la deriva por eso les digo somos tierra de nadie…el Ejército no responde, la Policía no responde, las guerrillas no responden y realmente podríamos decir que es delincuencia común que es lo más fácil de decir… esto no puede convertirse en tierra de nadie donde comienzan a desaparecerse los niños a desparecerse la gente y nosotros no hacemos nada, es un llamado para que nos pellizquemos y miremos de qué manera vamos a tomar parte no en la guerra sino en la construcción de paz…” dijo el Sacerdote de San Calixto, Ramón Torrado.

En el Catatumbo continua en cautiverio un comerciante secuestrado hace un mes en Ocaña mientras tanto, tres personas fueron asesinadas en las últimas horas en Convención y San Calixto.