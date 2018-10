Concejales de Cúcuta divididos por monto de presupuesto de 2019

La administración municipal dentro del periodo de sesiones ordinarias que iniciaron en el concejo de Cúcuta ha presentado el proyecto de presupuesto para el último año de gobierno del alcalde Cesar Omar Rojas Ayala, sumando más de un billón de pesos que están repartidos en los gastos propios que tiene la ciudad y en los recursos que son girados desde varios entes del gobierno nacional.

Sin embargo varios de los puntos especificados dentro de este proyecto de acuerdo fueron debatidos por los concejales, buscando hacer correcciones a la administración municipal y que se hagan cambios en los montos y entidades que están dentro de este presupuesto.

Víctor Fidel Suarez Vergel concejal por el partido conservador en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la creación del Fondo de Valorización ha sido innecesaria y que las funciones las cumplen otras dependencias del municipio.

“Empezamos a estudiar un presupuesto alto de más de un billón de pesos, tiene una inversión social, hay unas partidas importantes de generación de empleo que queremos saber cómo se van a invertir porque son alrededor de doce mil millones, seis mil millones para el personal administrativo, diez mil millones para vías en comunidad y gobierno que han sido los programas banderas de la administración, pero le sugerí al alcalde también que acabe el Fondo de Valorización porque es una entidad que no ejecuta, no tiene capacidad crediticia y no recauda, entonces para que tenemos ahí unas personas solo para que ganen sueldos” dijo el concejal.

Suarez Vergel afirmó que se analizaran los históricos del gasto de presupuesto en los años anteriores y los recaudos que se tienen por parte de los contribuyentes de la ciudad.

José Oliverio Castellanos Navarro concejal de Cúcuta por Cambio Radical, dijo que “secretaria de hacienda debe enviar un detallado de los ingresos a la fecha como se presentan en el proyecto de presupuesto, quisiera saber cuánto ha sido el ingreso de la vigencia actual del predial unificado y para la vigencia 2019 se proyecta otro monto. Se supone que el presupuesto no se puede inflar de la noche a la mañana solo porque un funcionario proponga, sabemos que es por un índice y por eso pienso que el del año 2019 debe ser el presupuesto menor al del 2018 por que el recaudo ha sido inferior según el control político que se le hizo a la secretaria de hacienda”.

El presupuesto tendrá un trámite durante los dos meses de las sesiones ordinarias en el concejo de Cúcuta.