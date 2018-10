Corpoturismo en Cartagena rechaza eventos de connotación sexual

La industria cartagenera de viajes y turismo, representada por Corpoturismo, adhirió hoy a las declaraciones del Alcalde Mayor (e) de Cartagena de Indias, Pedrito Pereira Caballero, sobre la necesidad de erradicar de la ciudad eventos que promuevan la explotación sexual.

Zully Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de la Entidad, dijo que citando a Pereira Caballero, “nuestra ciudad NO es el sitio para hacer eventos que de una u otra forma promuevan la explotación sexual y la trata de personas mayores o menores de edad, y que se constituyan en abuso contra las mujeres, los niños y las niñas”.

“Un respaldo total desde el sector turístico a nuestro Alcalde (e) quien ha sido muy enérgico en declarar que Cartagena de Indias es una ciudad de eventos de talla mundial. Cartagena de Indias es una ciudad heroica que ha trabajado durante muchísimos años porque lo más valioso que hay en nuestra ciudad sean esos tesoros, como son los niños, las niñas, nuestro patrimonio material e inmaterial; eso es lo que ofrece Cartagena de Indias; así que no permitiremos desde ningún punto de vista que todo ese gran trabajo que se ha realizado durante muchos años por el posicionamiento de nuestro destino, por la identificación por un turismo sostenible y de talla mundial sea mancillado por unos cuantos, que realmente no van a poder empañar todo el trabajo que venimos realizando, y que hemos recibido desde el Gobierno Nacional para que hoy sea un destino con un posicionamiento no solamente nacional sino internacional y lo más importante un destino de turismo sostenible.” Dijo la presidenta de Corpoturismo.

Añadió que toda la industria de viajes y turismo de la ciudad, especialmente los gremios más representativos como Anato, Cotelco, Asotelca y Fenalco, empresas como la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), y la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA) y entidades como la Cámara de Comercio, están alineados en esta cruzada que “afortunadamente cuenta con el brazo del Gobierno Nacional a través de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, así con el liderazgo de nuestra Alcaldia Mayor y de nuestras autoridades de policía”.

Hizo, así mismo un llamado a toda la ciudadanía a denunciar cualquer conducta sospechosa. “Tenemos que trabajar en la construcción de valores como le hemos venido haciendo, en conjunto con la Fundación Renacer desde La Muralla Soy Yo en el caso de los menores de edad, y como lo seguiremos haciendo sin descanso para que Cartagena de Indias sea reconocida por sus productos de turismo, como sol y playa, gastronomía, historia, cultura por citar algunos”.

Tanto el Alcalde Mayor (e) Pedrito Pereira Caballero, como la Presidenta de Corpoturismo, hicieron sus declaraciones luego de conocer algunas publicaciones en las redes sociales que dan cuenta de la celebración de un evento que va en contra de la trata de personas, y del cual se omitirá el nombre de dicho evento porque no se le hará publicidad a este tipo de actividades, que de estar siendo programada, no cuenta con el aval, ni con la autorización de las autoridades respectivas.