Obispo de Buenaventura le suplica al Alcalde encargado que abra el Hospital

La salud en Buenaventura es cada día más crítica, así lo indicó el obispo del principal puerto sobre el Pacífico, Rubén Darío Jaramillo quien aseguró que los bonaverenses ya no aguantan más paseos de la muerte pues deben desplazarse hasta la ciudad de Cali para recibir una óptima atención en la salud.

“Buenaventura es un territorio hermoso pero también es un territorio con muchas dificultades; la salud está enferma, la salud está grave, está de muerte. Ya es hora, ya no más dilaciones sobre la apertura del hospital”, fueron las contundentes palabras del obispo.

Así mismo, le hizo un llamado al alcalde encargado, Edison Bioscar para que de apertura al hospital, “Señor alcalde, por favor le pido suplicante en nombre del pueblo de Buenaventura que abra el hospital con los quirófanos y la sala de partos; abra todos los servicios para los cuales los equipos ya están comprados, no lo guardemos más”.

Para el mes de agosto estaba programado que los bonaverenses disfrutaran de los servicios del hospital pero esto no fue posible a lo que el obispo, le reclamó al alcalde, “¿cuánto más tenemos que esperar? no queremos más paseos de la muerte. Usted nos dijo que el hospital lo abriría a finales de agosto, yo lo acompañé y le creí. Ya terminamos agosto, ya terminamos septiembre y ya está avanzando octubre. Ya no más, por favor”.

El obispo Rubén Darío Jaramillo, hizo hincapié que Bioscar, al ser el alcalde encargado estaba a la cabeza de la ciudad y que él debía darle prioridad a la apertura del hospital pues ya es urgente que haya una solución a esta problemática que se viene presentando desde hace un buen tiempo en el puerto.