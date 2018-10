Hacinamiento en centros de detención temporal superan el 100%

No solo es el hacinamiento en la cárcel de varones La 40 que supera el 80% con más de 1220 internos en donde la capacidad tan solo es para 640, también los centros de detención temporal como la URI, la Unidad Permanente de Protección a la Vida, los calabozos de la Policía y la Fiscalía tienen sobrepoblación y supera el 120%.

Según manifestó Jorge Mario Trejos director seccional de Fiscalías, la situación en el país es preocupante, pues en muchas oportunidades funcionarios de diferentes dependencias han tenido que ser reubicados para que las oficinas se conviertan en celdas de detención temporal.

Los internos de la cárcel La 40 aseguran que es inhumano estar en esas condiciones, denunciaron a Caracol Radio la falta de atención médica.

"Desde hace varios meses estamos en una situación deplorable, no hay espacios para más detenidos, estamos durmiendo en los pasillos y los baños, hay presencia de roedores y la atención en salud no es buena, muchos están enfermos y no hay médicos para ayudarlos". agregó un interno de La 40.

Finalmente en la UPPV se tiene espacio para algo más de 60 personas y hoy se tienen más de 100 sindicados e indiciados en estos calabozos transitorios que se han convertido en permanentes. Lo mismo sucede en las instalaciones de la Policía Metropolitana donde ya no hay espacio para albergar a más gente.