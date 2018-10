El Festival Internacional Ibagué Ciudad Rock llega a su decimoséptima versión, evento el cual busca dar a conocer los diferentes subgéneros del rock, tales como reggae, ska, punk y metal, en el cual las diferentes se presentan bandas locales, nacionales e internacionales.

Este evento musical se realiza anualmente en el marco de los cumpleaños de Ibagué, en esta ocasión hará parte de los 468 años de la capital del departamento del Tolima. Además, es el segundo evento musical más longevo del país, detrás del Rock al Parque el cual se lleva a cabo en Bogotá.

Juan Carlos Otavo, director y fundador del festival, se refiere a la importancia de este evento musical, “Estamos haciendo extensiva la invitación a la reunión anual que tienen todos los seguidores del rock, para que nos acompañen este sábado 13 y domingo 14 de octubre, enmarcado en los cumpleaños de nuestra ciudad” afirmó.

Es una actividad que busca promover el talento local, en el que se presentan bandas de Ibagué y el Tolima, ya que se realiza una convocatoria departamental, en las que aproximadamente se presentaron 40 de las que el jurado selecciona las 12 mejores que integran el cartel oficial.

“Tendremos artistas insignias del rock nacional como lo es la agrupación Kraken, con su nueva alineación, Ekhymosis, Los Suciox de Medellín. Y el país anfitrión de este año Chile, con la agrupación Chocloneta” expresó.

Las bandas locales que se presentarán son: Caida Libre, Vox Fractal, Pepe Man and Sandero Sativo, Ritmofilia, Aborigen, Valax, Impromtus Ad Morten, Zevixia, Mr Bufus, Larvante, Trying To Find Me, Silex.

Este evento se realizará en la Plazoleta del Centenario en el que se presentaran 20 bandas, 10 cada día que tocan desde las 1:00 pm hasta las 11 pm.