Sedientos están los habitantes del municipio de Los Patios

Los habitantes del barrio La Cordialidad en el municipio de Los Patios, informaron que desde hace 15 días, han tendido dificultades en el suministro de agua potable, la problemática ha empezado a preocupar a las amas de casa del sector ante las incomodidades.

"Tenemos este problema hace varios días, no sabemos porque se está presentando, nos dicen algunos vecinos se debe a un daño en las tuberías que suministran el preciado líquido, pero después de tantos días ya es para que se hubiera solucionado".

"Aquí tenemos un hogar de bienestar y hemos pensado en cerrar y no prestar el servicios, porque no tenemos agua, los habitantes de conjuntos residenciales aledaños han señalado que la poca agua que llega no alcanza a surtir los tanques aéreos de las viviendas". Señaló una habitante

La comunidad le ha pedido a la empresa que presta el servicio en el municipio de Los Patios, solucione este impase que se está presentando.