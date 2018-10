Por tener una gorra del América fueron apuñalados dos hombres en Girón

Julio Cesar Quintero alias 'El Gato' de 27 años de edad fue la reciente víctima de la intolerancia en el Área Metropolitana, el joven fue asesinado de varias puñaladas cuando se encontraba departiendo con un amigo en el Parque Las Palomas en Girón.

Según Jairo Ortega, padre de la víctima, su hijo fue atacado cuando estaba tomándose una cerveza con un amigo que portaba una gorra del América de Cali.

"Yo tuve un dolor en el pecho y después me avisaron, creo que hubo negligencia médica, mi hijo estaba bien, le daba apoyo al amigo que estaba herido, incluso lo ayudó a ingresar al Hospital pero a él no le prestaron ayuda rápidamente y por eso se me murió", dijo Ortega.

Sin embargo, la versión de las autoridades apunta a que tanto la víctima como el hombre que resultó herido fueron los que llegaron a atacar a dos jóvenes que se encontraban en el lugar, generándose una riña.

"Estamos investigando y esperamos que rápidamente se den las capturas que permitan aclarar este hecho", dijo el general Manuel Vásquez, Comandante de la Policía Metropolitana.