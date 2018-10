Hay más afectados por la falta de pagos de Medimas

Ángela Guarín Olivella tiene un hijo de 20 años que está recluido desde hace 4 en la fundación Elogios de Bucaramanga. El joven debe permanecer allí debido a que presenta altos niveles de agresividad. Además, su mamá dice que no tiene recursos para tenerlo en casa. Ahora, la institución anunció que no prestará más servicios porque la Eps Medimas no le paga.

La señora Guarín Olivella relató a Caracol Radio que la fundación Elogios anunció la entrega del joven. De ocurrir ese hecho, Ángela se vería en una encrucijada pues vive con una hermana, en un conjunto del sur de Bucaramanga. Como en la casa hay una niña de tres años, el temor es que haya problemas.

Otro caso es el de Olga Yamid Vega a quien ya le entregaron su hija quien padece crisis nerviosas de forma constante. Luego de varios meses de tener a su hija en la fundación Elogios, Olga debió recibir a la niña en casa pues la Eps Medimas no paga.

Esa es la misma historia de otras tres familias cuyos hijos son atendidos en la fundación Elogios. El hecho ocurre en medio de la suspensión de la venta de Cafesalud a Medimas.