Constructora CDO de nuevo a los juzgados por edificio mal hecho

Esta semana la constructora CDO comienza a defenderse en un nuevo proceso penal por las fallas estructurales con las que construyeron el edificio Continental Towers.

El edifico fue evacuado hace cinco años y así se encuentra hasta el día de hoy, es por esto que las 70 familias que resultaron afectadas decidieron instaurar la denuncia penal con el fin de que les devuelvan el dinero que le entregaron a CDO para adquirir sus apartamentos.

“Esta demanda se convierte en la única esperanza que tienen las 70 familias para recuperar su patrimonio y sus ahorros, luego de que haya sido imposible, en este lustro, que la familia propietaria de la constructora CDO devolviera los dineros que, de buena fe y de contado, les entregaron los adquirientes para la compra de los apartamentos”, dice un comunicado de los afectados.

Aclaran que tuvieron que acudir ante esta instancia porque CDO se ha negado a repararlos económicamente pese a que un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, se los ordenó.

“Este fallo ordenó deshacer los contratos de compraventa, devolver su precio a los adquirientes y negó cualquier posibilidad de que la reparación se convirtiera en la garantía para desafectar a las familias”, añaden las familias.

Con este proceso penal confían en que para ellos se haga justicia y se condene a los responsables.

Entre los denunciados están María Cecilia Posada, Pablo Villegas y el Calculista, Jorge Aristizabal, todos tres condenados por el desplome de una torre del edificio Space que causó la muerte a 12 personas.

Además fue denunciado penalmente el municipio de Medellín, por supuestamente no hacer control de legalidad, no realizar la vigilancia de la obra, entregar el permiso de ocupación de un edificio en riesgo de colapso, etc.

“El caso de Continental Towers, sumado a los edificios SPACE y ASENSI en el mismo sector del Alto de Las Palmas, y de cerca de 10 edificios más en los sectores de Calazans, la Avenida 80 por la calle San Juan, en Villa Hermosa y el municipio de Copacabana, y otros edificios más que en los años siguientes han aparecido con profundos daños estructurales (construidos por varias empresas), algunos de los cuales terminaron evacuados o derribados como Bernavento en la Loma de los Bernal, dejan en evidencia una grave crisis ética en el sector de la construcción, una evidente laxitud e irresponsabilidad del Estado representado en el municipio de Medellín –y otros- y un daño moral y económico enorme a miles de familias”, concluyen.