Usuarios de Coomenva acuden a medicina prepagada ante la falta de atención

Los pacientes de alto costo y casos de enfermedades crónicas han empezado a buscar nuevas medidas para lograr calidad en salud, ésto a la falta de red de servicios de la eps Coomeva en Cúcuta y otras ciudades del país.

"En visto que en Cooemva están muy mal los servicios y no contamos con la red, yo me he visto en la obligación de pagarle medicina prepagada a mis hijos, para poder tener acceso ante cualquier urgencia, exámenes, ya que Coomeva no autoriza los procedimientos".

"Pago 420.000 mil pesos por los dos niños, cada coopago es de 30.000 mil pesos, pero se tiene la cita en el momento y se realizan los exámenenes en el momento que se requiere, caso contrario con la eps Coomeva que no está prestando una buena atención".

"Por ser empleada debo cootizar a mi eps que es Coomeva, es decir que me descuentan por una salud que no estoy recibiendo y aparte debo cancelar la medicina prepagada, pero no todas las personas tienen ñlas facilidades económicas para hacer estas gestiones". Señaló

Los usuarios de la eps Cooomeva, le piden a las autoridades departamentales se realicen las diligencias pertinentes para que esta Eps en la ciudad preste un servicio de calidad.