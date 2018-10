Padre de Cristo José le envía mensaje de fortaleza para aguantar secuestro

Edwin Contreras Chinchilla alcalde del municipio de El

Carmen en Norte de Santander, le ha enviado un mensaje a su hijo Cristo José Contreras Arévalo de cinco años el cual se encuentra secuestrado desde el pasado miércoles 3 de octubre.

En el mensaje el padre le pide tranquilidad y que tenga mucha fortaleza para afrontar esta situación que se ha presentado varias veces en su núcleo familiar, al estar también secuestrado el abuelo de Cristo José.

“Cristo José papi te quiero mucho hijo, quiero que este saca, fuerza hijo, mami Ninfa y papi Cristo te extrañan, no te preocupes hijo y no llores que la fortaleza te la estamos enviando, tus ángeles están ahí alrededor para que te cubran con sus alas y puedas tener la valentía, ya te van a traer sano y salvo no te preocupes” dijo el mandatario.

Contreras Chinchilla reitero el llamado a los secuestradores para respetar la vida de su hijo y comunicarse pronto para saber las exigencias para una posible liberación.

Las declaraciones la realizo el alcalde durante varios actos litúrgicos y una marcha en el casco urbano del municipio pidiendo el pronto regreso a casa del niño.