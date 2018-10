Por imprudencia, accidente de tránsito deja cinco heridos en Bogotá

En las horas de la madrugada de este sábado, un vehículo marca Logan pasó el semáforo en rojo en la carrera séptima en el norte de Bogotá, y chocó con una camioneta que bajaba por la calle 67.

“Es una imprudencia. Los vehículos en la noche no respetan los semáforos en rojo. Un Logan no respetó la señal de tránsito. La camioneta, que venía por la calle 67 a una velocidad no tan baja, por tratar de esquivar al carro pequeño pierde el control y se chocan”, narró el presidente de Cívicos Bogotá, Gustavo Grisales.

El accidente de tránsito dejó cinco personas heridas que se recuperan en centros médicos asistenciales. Todas, afortunadamente, con heridas leves.

Las autoridades tratan de determinar si el conductor de la camioneta conducía bajo los efectos del alcohol, ya que en el interior del vehículo se encontraron varias latas de cerveza. “Eso lo determinará una prueba de alcoholemia para saber exactamente qué fue lo que ocurrió”, dijo Grisales.

Por último, el presidente de Cívicos Bogotá recomendó a los conductores mantener las precauciones necesarias en ésta época de lluvias y respetar las señales de tránsito.

“Los vehículos no están acondicionados al clima. Hay que tener precaución. Respetar los semáforos y los límites de velocidad. Es más fácil tener el control del carro sí vamos a una baja velocidad en estas condiciones climáticas”, dijo Grisales.