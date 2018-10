El 90% de los campesinos de Boyacá están en la informalidad: Mintrabajo

El viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, Carlos Alberto Baena explicó que el panorama laboral para los campesinos no es el mejor en el país.

“La principal preocupación que tenemos, y en lo que hay que trabajar muchísimo en Boyacá, tiene que ver con que los trabajadores del campo están en un 90% en informalidad. No están cubiertos en salud como debería ser a pesar que tienen Sisben; pero es que este no les da todas la garantías que les da el régimen contributivo en salud, no tienen protección contra accidentes de trabajo y es alarmante porque las estadísticas dicen que ésta accidentalidad se está incrementando en Boyacá”, explicó Baena.

Con un Proyecto de Ley, el Ministerio de Trabajo pretende ampliar garantías laborales para el campesinado. “Impulsamos actualmente el Proyecto De Ley que se llama ‘El Piso Social’ para proteger a todo los campesinos colombianos, con prioridad en los de Boyacá, para formalizarlos. El proyecto está actualmente cursando trámite en el congreso de la república, en la Comisión Séptima del Senado”, sostuvo el viceministro de Relaciones Laborales.

De otro lado, el MinTrabajo aseguró que en Boyacá está muy marcada la desigualdad laboral entre hombres y mujeres: mientras las mujeres tienen un desempleo del 9.5 , los hombres tienen un nivel de desempleo del 6.8.

“Tenemos que trabajar en programas para que las empresas generen mecanismos para incluir más a las mujeres en sus nóminas. Buscaremos que el teletrabajo para mujeres sea una gran opción, y también para los jóvenes. Además promoveremos la seguridad social por horas, algo que le ayudará a la gente para acceder a empleo así no sea de tiempo completo, para que de esta forma puedan ir formalizándose y adquirir la seguridad social a la que pocos tienen acceso”, concluyó el viceministro Baena.