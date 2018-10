Policías son acusados de robo y abuso de autoridad en la Comuna 13

La comunidad denunció que varios policías y soldados agredieron física y verbalmente a cinco jóvenes en el turístico sector de las escaleras eléctricas de la comuna trece de Medellín. Los agredidos salían de trabajar de un local al que le estaban haciendo una reforma.

En el registro audio visual que se hizo viral en redes sociales, se observa como los jóvenes son esposados y sometidos en el suelo bajo la lluvia, mientras son golpeados con patadas y puños, al mismo tiempo que son recriminados con palabras soeces. Tanto el ejército como la policía y desde luego la alcaldía de Medellín rechazaron la actitud de los uniformados y advirtieron que ya comenzaron las acciones legales para sancionar a los responsables. El secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón insistió en que las autoridad están en la obligación de proteger a la comunidad, por esta razón, pidió el retiro de inmediato de los uniformados.

“Es muy claro, no se puede permitir este tipo de hechos. Estamos comprometidos en Medellín para que los ciudadanos tengan más confianza en las “Es muy claro, no se puede permitir este tipo de hechos. Estamos comprometidos en Medellín para que la ciudadanía tenga más confianza en las instituciones, también para que de manera inmediata sean retirados del cargo, del espacio, porque no puede ser que signa allí en territorio personas que sigan atentando contra la integridad de los ciudadanos. Detalló el funcionario encargado de la seguridad en Medellín.

El comando de la policía Metropolitana también rechazó los actos violentos contra los jóvenes, e indicó que nada justifica la agresión, y que las acciones disciplinarias comenzaran a aplicarse de inmediato.

Policías acusados de robo.

Caracol Radio conoció que, después de la agresión contra los cinco jóvenes, dos uniformados ingresaron al local en que los agredidos estaban trabajando y sin ningún reparo esculcaron un bolso pequeño que estaba cerca de la caja registradora y se hurtaron cerca de cuatrocientos mil pesos en efectivo; dinero que iba ser utilizado para surtir el negocio este viernes. El lugar es una tienda de café para turistas ubicado en las escaleras eléctricas de la comuna trece. Las víctimas de la agresión y del robo ya pusieron en conocimiento a las autoridades sobre los dos hechos.