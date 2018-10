Comenzó la 50 edición del Festival de teatro de Manizales

El festival de Manizales y el teatro iberoamericano: Una historia para ser contada, llega a sus 50 años, y para celebrarlo, contará con más de 7 invitados internacionales y 8 nacionales.

Dentro de los invitados internacionales se encuentra el mexicano David Gaitán, el encargado de dar apertura al Festival con la obra ‘Antígona’.

Gaitán afirma que la obra busca “hacer una revisión a una serie de principios políticos y sociológicos como cuestionar la democracia, las implicaciones del liderazgo y del gobierno, al ritmo que vamos contando la obra original y buscamos hacer una obra que no le simplifique al espectador la toma de postura, sino que constantemente esté orillándolo a generarse preguntas con respecto a qué postura debe tomar”.

Además, resalta que el evento “siempre se ha preocupado por tener las obras que son referente tanto a nivel Latinoamérica como a nivel mundial”.

La obra de 110 minutos, será presentada el viernes y el sábado en el teatro Los Fundadores de Manizales.

Por otro lado, la cuota nacional se enriquece con directores como Jorge Hugo Marín, Fabio Rubiano, y Ricardo Camacho, entre otros.

Marín resalta que este Festival es “uno de los más prestigiosos y cuna de muchos creadores de Iberoamérica durante 50 versiones”, además dice que “Manizales ha sido el foco de muchos grupos emergentes que gracias a la visibilidad del festival han repercutido en la dinámica de otros lugares”.

