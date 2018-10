Madre del pequeño Cristo José ofrece canjearse por su libertad

Diana Arévalo la madre del pequeño Cristo José, hijo del alcalde del municipio de El Carmen dijo en Hoy x Hoy de Caracol Radio en Cúcuta que está dispuesta a canjearse por su hijo quien fue secuestrado cuando era llevado a su colegio.

La progenitora al reiterar el llamado a los secuestradores para que lo liberen ya, para que lo devuelvan al seno de su hogar y le respeten su vida dijo que “no se han comunicado, estoy dispuesta a lo que sea, quiero ver a mi hijo libre, quiero saber que él está libre y para mi eso es suficiente”.

Y agrego “lo les he dicho que si quieren yo me canjeo, que conmigo es más fácil, yo tengo más fuerza para caminar, si es un tema de traslado, no sé, yo siento que el niño merece estar libre, merece estar acá en la casa, al amparo de su familia, al amparo de las personas que lo amamos.

“Si alguien puede llegar a merecer estar privado de la libertad en contra de su voluntad llévenme a mí, a mi niño no, a mi niño déjenlo ya libre, yo quiero que el disfrute la vida”.

En Norte de Santander aumentan las voces de solidaridad desde diferentes sectores que reclaman a sus captores la liberación del pequeño, mientras la iglesia ha ofrecido una cadena de oración por el niño.