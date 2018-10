Hoy comienza a rodar el IndieBus por toda Bogotá

Desde hoy y hasta el próximo 4 de noviembre, el Indiebus, una iniciativa cultural que busca llevar cine independiente a toda Bogotá, estará presentando 23 películas de todos los géneros a sus habitantes.

Esta es la tercera vez que se lleva a cabo la actividad que estará disponible todos los viernes, sábados, domingos y festivos hasta el 4 de noviembre, además de la semana de receso (del 8 al 12 de octubre).

Los asistentes podrán apreciar las 23 películas de manera gratuita y son aptas para todo tipo de público. Además, se realizarán varios talleres culturales de industrias creativas. Estas últimas tendrán un costo ‘representativo’, pues “cuestan 3.000 pesos, pero si las personas son afiliadas a Colsubsidio, de acuerdo a su categoría, les va a costar 1.000, 2.000 o 2.500 pesos”, afirma Paola Turbay, directora del IndieBus.

Además, es una iniciativa que busca “la democratización de la cultura, en donde no solo tenemos ofertas gratuitas, sino que se lo llevamos a la gente a su localidad. No los hacemos desplazarse porque también puede ser un inconveniente (...) siempre hemos dicho, si no pueden ir a cine, nosotros llevamos el cine a su casa”, dice la directora.

La programación completa se puede consultar en www.indiebo.co.