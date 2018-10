Concejal Juan Ruiz señala a su compañero Carlos Pinedo de querer matarlo

Una grave denuncia presentó el concejal Juan Ruiz Frutos en el recinto de sesiones del cabildo samario, manifestando que en la Corporación una persona le aseguró que el también concejal Carlos Pinedo Cuello, lo va “mandar a asesinar”.

Así lo reveló en sesión plenaria del Concejo de Santa Marta, Ruiz Frutos, lo que generó toda una serie de reacciones, pues el tema ocupó parte de la agenda en el último período de sesiones ordinarias en la Corporación edilicia.

“Señor Carlos Pinedo, a mí me ha llamado la atención, que una persona en tragos me dijo en el Concejo que usted me quiere mandar a matar; y a mí me parece que eso es delicado; yo conozco a su familia y lo conozco a usted; pero nadie me va a voltear, yo estaré siempre en el grupo en el que ahora estoy, no me voy a voltear, porque no me voy a dejar intimidar y esta situación ya está en manos de las autoridades”, denunció el concejal Juan Ruiz Frutos.

De inmediato el señalado, Carlos Pinedo Cuello, invitó a su compañero de cabildo a que eleve las denuncias ante la Fiscalía, porque ese es el escenario para ello.

“Ombe, a mí me parece que usted está diciendo cosas sin tener prueba y lo hace de manera irresponsable. Denuncie este ante la Fiscalía y diga quién es la persona que supuestamente está diciendo lo que le dice”, expresó Pinedo.

La situación se ha tornado tensa en el Concejo, a raíz de la intención de crear una nueva mayoría que no está muy de acuerdo con algunas actuaciones del Ejecutivo.