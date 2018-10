Como un baldado de agua fría cayó la noticia entre los usuarios de Medimás

Los usuarios de Medimás en Risaralda amanecen hoy en limbo y sin saber que determinación se tomará con ellos. Aseguran estar cansados de rodar de un lado para otro buscando atención prioritaria, citas con médicos generales y especialistas que se demoran hasta 3 meses, además denuncian que no hay medicamentos incluso para enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo.

Los usuarios piden que por primera vez se piense en ellos y no generen traumatismos en este proceso. "Por favor, que se pongan la mano en el corazón y piensen en nosotros, las personas que estamos enfermas y necesitamos cirugías" manifestó una paciente. Mientras que algunos piden que los dejen salir para afiliarse a otras EPS y que se tenga compasión con quienes más necesitan atención médica.

Personal

Médicos y personal asistencial de la clínica Esimed en Pereira, se suman a la voz de protesta por el mal servicio de la EPS Medimás y están a la expectativa de que pasará con ellos frente a la revocatoria de la venta de Cafesalud.

Aseguran algunos no están afiliados a ARL, no contar con insumos suficientes para brindar un servicio con calidad a los usuarios de la EPS, a los médicos y personal asistencial les adeudan meses de recargos y en cuanto al personal de aseo y desinfección aseguran no se les paga hace un par de meses. Hoy frente a esta problemática elevan esta crítica situación al Gobierno Nacional y piden que por favor se encuentren soluciones de fondo.

Alejandro Ceballos quien hace parte de la Junta Nacional de SINTRASALUDCOL, asegura que en las próximas horas esperan tener claridad frente a esta decisión que se ha tomado a nivel nacional. Recordemos que en Risaralda hay más de 150 mil usuarios afiliados a Medimás, hoy la clínica Esimed está cerrada y las personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios. En menos de 15 días se deben trasladar 125 pacientes que están hospitalizados en este centro médico. Las deudas de la liquidada Saludcoop, la revocada Cafesalud y Medimás con la red hospitalaria, asciende a por los menos 50 mil millones de pesos.

Deudas

La Asociación de Hospitales de Risaralda solicita a las autoridades de salud que se garantice la prestación de los servicios a los 150 mil usuarios en Risaralda de la EPS Medimás. No esconden su preocupación frente a la cartera que hoy se tiene la red hospitalaria.

Luego de la notificación entregada por la Procuraduría General de la Nación, de revocar el contrato de venta de Cafesalud a Medimás, desde Risaralda la directora ejecutiva de la Asociación Hospitales Públicos Olga Lucía Zuluaga, manifestó que dentro de los nuevos acuerdos debe quedar plasmado el traslado de la deuda y así mismo los abonos que se han realizado a la fecha para que se garantice la atención de los usuarios.



Argumentó también que ya es necesario que la Superintendencia de Salud intervenga a todas las EPS que hoy están fallando en la prestación del servicio, no estar pasando de empresa en empresa sin garantizar un derecho fundamental como es la salud para los miles de colombianos que hoy la requieren y a quienes no se les garantiza.