Casa de máquinas podría cerrarse solo en agosto del 2019

Desde hace varias semanas el Grupo EPM ha estado esperando el aumento de las lluvias, en toda la cuenca del Cauca, para que se embalse más agua, pueda fluir por el vertedero y cerrar la casa de máquina. Indispensable para poder iniciar la recuperación del proyecto.

Inicialmente se había presupuestado que en octubre de este año, el agua iba a alcanzar la cota 401 y salir por los vertederos, sin embargo, las precipitaciones no han sido las esperadas y ahora la nueva fecha es el mes de noviembre. Pero, el Consorcio CCC Hidroituango está analizando la posibilidad de que el embalse no llegue hasta allí y no poder cerrar la Casa de Máquinas.

En ese caso EPM tiene dos opciones, la primera es cerrar casa de máquinas en enero del 2019, cuando el túnel de descarga intermedio, que garantiza el flujo mínimo ecológico del Cauca, está listo y se ponga operativo o la otra opción es que el consorcio refuerce este túnel y tan solo sea operativo en el mes de agosto del 2019.

En el último caso, la obra tendría un retraso extra de un año, debido a que la casa de máquinas seguiría inundada hasta el segundo semestre del próximo año. Además solo hasta esa fecha se sabría si el proyecto se salva y de esta manera entregar 2.400 megavatios al sistema interconectado nacional.