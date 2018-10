Caucasia marcha para rechazar asesinato del niño Sebastián Moreno

El gobierno municipal de Caucasia convocó a la ciudadanía local y de municipios vecinos a las autoridades, incluido el presidente Iván Duque a participar en una marcha solidaria con la familia de un niño que murió por las graves heridas que le causó el estallido de una granada que arrojaron miembros de una banda criminal contra una vivienda.

Otras dos personas están gravemente heridas.-

Según el alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, su municipio y la comunidad del lugar no merecen estas condiciones de violencia y criminalidad que han impuesto las bandas delincuenciales en su disputa por las rentas y los negocios ilícitos, y por ello rechazan la muerte violenta del niño Sebastián Moreno.

“Ustedes no se imaginan lo que estamos viviendo. La muerte de Sebastián Moreno va a ser un ícono en esta guerra injusta. Sebastián era un niño que simplemente fue a buscar una cometa y estos grupos armados tiraron ese artefacto, y Sebastián muere, no aguantó la operación para la amputación de las piernas”, reveló el alcalde Suárez al iniciarse un consejo de seguridad en su municipio, reunión que encabeza el presidente Iván Duque.

Añadió: “Yo creo que ya basta, ya es hora de que acabemos con esto, de que el Estado se preocupe de frenar esta violencia. El pueblo no tiene nada que ver en esta disputa de diferentes actores, de la ambición de algunos que creen que la vida” es solamente la plata. Caucasia es un pueblo bueno pero necesitamos la presencia del Estado, que nos apoyen en esto.

Marcha de protesta y rechazo

El alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, confió en que la marcha sea masiva, con la participación de toda la comunidad, para pedir el cese de la violencia, la terminación de la guerra entre las bandas criminales y superar los momentos difíciles que está viviendo la ciudadanía de ese y otros municipios del bajo Cauca.-

“Ojalá se cree conciencia. Yo sé que estamos en momentos difíciles, pero si todos salimos a marchar, apoyar para que se acabe la violencia, para que la paz llegue a este municipio que es el municipio más afectado de Colombia. Yo creo que tiene que haber una intervención del Estado. Esto es inaudito esta situación que estamos viviendo”, exclamó el mandatario local de Caucasia.

Más refuerzos

“Yo le voy a pedir más pie de fuerza policial y militar, más garantías en la judicialización y obviamente más inversión porque el mayor alimentador de la violencia es la falta de oportunidades. Si traemos mil policías va a seguir la misma situación porque el pueblo no tiene nada qué hacer. Nosotros somos receptores de los problemas de la subregión; estamos pagando los platos rotos de otros. Yo creo que debe haber una intervención especial para Caucasia”, anticipó el alcalde Suárez, poco antes de iniciar el Consejo de Seguridad.

Y reiteró: “Este municipio no merece ese trato que se le está dando en el gobierno central. Yo sé que yo soy gobierno pero a veces me siento impotente por no poder complacer a la población en lo más esencial que es la vida humana, y la paz que tanto estamos soñando”.