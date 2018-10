En los pedales de los policías que cuidan a los biciusuarios en Bogotá

Bogotá ya tiene 24 rutas seguras para ciclistas y esto se da gracias al trabajo de 220 agentes de la Policía especializados en prevenir el hurto de bicicletas.

“Este grupo de uniformados se levanta a las 3:00 de la mañana, se ponen su uniforme de ciclistas, cogen su bicicleta y salen a trabajar para acompañar a los biciusuarios en sus rutas, el objetivo es reducir el hurto de bicicletas en la ciudad”, manifestó el coronel Óscar Daza, comandante del grupo de seguridad para ciclistas en Bogotá.

La ruta segura más reciente con este acompañamiento es la que va desde la avenida Circunvalar en la vía a Choachí hasta el Páramo el Verjón.

“Esta ruta es otra opción para no congestionar el corredor de Patios y La Calera, antes era casi imposible pasar por acá porque lo despojaban de la bicicleta por eso formamos una mesa y le pedimos el acompañamiento a la Policía”, manifestó Kelly, una biciusuaria de la ruta al Verjón.

La ‘Ruta Segura del Verjón’ los jueves lleva más de un año con acompañamiento de la Policía, y se pone en marcha oficialmente también los días domingo gracias al trabajo articulado entre las autoridades y los deportistas. La ruta segura funcionará todos los jueves de 5:00 am a 9:00 am y los domingos de 7:00 am a 2:00 pm.

El objetivo de las rutas es seguras es reducir el delito de hurto de bicicleta que este año se incrementó en un 71% ya que el año pasado fueron 2.334 bicicletas robadas en los primeros siete meses, en el mismo periodo este año iban 4011.