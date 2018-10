El viacrucis de los usuarios de Medimás en Barranquilla

A la sede de Medimás en el norte de Barranquilla llegan usuarios desesperados por la falta de medicamentos que, pese haber sido autorizados, aun no se los entregan. Tal es el caso de Carlos Montaño, quien padece de diabetes.

"Soy insulinodependiente y una cita que me debían programar para 15 días me la están dando para dentro de 2 meses y solo me está atendiendo el Hospital General del Norte con demoras también por la cantidad de gente que atienden", relata Carlos.

Agrega que la insulina que necesita demora en ser entregada hasta tres meses.

"Cuando estoy de suerte me la entregan en mes y medio y de lo contrario, como ya me ha ocurrido, la recibo cada tres meses", agrega el paciente.

A su turno, Alfredo Estefaned, indicó que después de una larga lucha solo hasta hoy le entregaron un medicamento que requiere su esposa.

"Venía casi todos los días en busca de un remedio para mi esposa que le operaron un ojo y después de mes y medio de espera ya por fin no los entregaron", expresó.

Otro de los casos conocidos por Caracol Radio es el de Alexander Pineda, quien tiene a su hija con taquicardia. Asegura que no le practican los exámenes por falta de convenio de la EPS con centros asistenciales.

"Me llamaron de la clínica diciéndome que cancelaron las autorizaciones porque habían cancelado todos los convenios con Medimás. Decidí trasladarme para Salud Total pero ya me llamaron para decirme que fue negado el traslado", señala Alexander, quien no entiende "por qué si Medimás no cubre las necesidades médicas de mi hija, no permite que nos traslademos a otra EPS".

En el departamento del Atlántico hay al menos 600.000 usuarios de Medimás.