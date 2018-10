Si Márquez y el Paisa no cumplen que asuman consecuencias: Procurador

Tras conocer la carta que de los jefes de las Farc Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, 'El Paisa' enviaron a la Comisión de Paz del Congreso, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que este no es momento de negociar y los desmovilizados de las guerrillas deben aparecer de manera voluntaria y atender las citaciones hechas por la Justicia Especial para la Paz.

El Medellín, el jefe del organismo de control precisó que es parte fundamental del proceso de posconflicto que quienes se acogieron al acuerdo lo cumplan y respeten las disposiciones de las diferentes autoridades.

Inclusive, el procurador Carrillo consideró que si los exguerrilleros siguen reacios a responder ante la JEP, deberán marginarse del proceso y atenerse a las consecuencias.

“Ellos tienen la obligación de cumplir a la Justicia Especial para la Paz, si no quieren atender que lo digan sería incumplimientoy que se marginen del proceso de paz; ellos tiene que cumplir porque no son citaciones voluntarias,es obligacióny si no se presentan que se atengan a la consecuencias”, precisó el Procurador Fernando Carrillo Flórez.

Desde hace varias semanas el Gobierno Nacional desconoce el paradero de Iván Márquez y Óscar Montero, o 'El Paisa'; ambos reaparecieron con la carta enviada al Congreso en la que expresan su inconformismo por los cambios a los que, según ellos, fue sometido el acuerdo de paz, concluyendo que no tienen garantías en la JEP.