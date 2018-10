La Procuraduría tratará de solucionar diferencia generadas por Hidroituango

Después de los últimos hechos ocasionados por la contingencia de Hidroituango, donde el nivel de riesgo pasó a un segundo plano y cobró un mayor protagonismo las acusaciones del gobernador de Antioquia a EPM y de esta empresa al mandatario seccional, donde también ha intervenido el alcalde de Medellín, la Procuraduría anunció que mediará entre los dos mandatarios para ponerle fin a la situación.

El jefe de la oficina de control, Fernando Carrillo, anunció que hará parte de una mesa de trabajo a la que invitó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Allí, se pretende analizar los contextos y permitir un diálogo en el que se permita dar por terminadas las acusaciones mutuas y permitir que la contingencia de Hidroituango sea superada, pero desde lo técnico.

“Por un la do esta la defensa de un gran proyecto para la sostenibilidad energética del país, todos sabemos lo que representa en términos de oferta energética y creemos que hay que preservarla. No creemos que sea sobre la base de ataques personas o algún tipo de disonancias que no lleven a algo constrictivo que se va a solucionar este problema”, recalcó el Procurador General, Fernando Carrillo.

Se está a la espera de ultimar los detalles del encuentro programado en la ciudad de Medellín, al que ya confirmó asistencia el alcalde de la ciudad. Se espera la respuesta del gobernador.

El funcionario también informó que citará a otras autoridades nacionales “Porque tenemos que darle ese carácter nacional que tiene la problemática de Hidroituango”, explicó además, que no se puede negar que hay un problema por resolver en torno a esta nueva dificultad del proyecto.