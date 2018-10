Financiera Comultrasan y UIS suscriben convenio

Los presidentes corporativo y ejecutivo de la Financiera Comultrasan, Jaime Chávez Suárez y Orlando Rafael Ávila, y el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras Díaz, realizan la protocolización de un convenio mediante el cual se establecen las bases para una cooperación recíproca y de fomento de la educación superior que principalmente beneficiará a jóvenes santandereanos de estratos socioeconómicos bajos.

De esta manera, estudiantes admitidos a la UIS para cursar programas académicos de pregrado, preferiblemente oriundos de los municipios donde se ubican las sedes regionales de la institución educativa, Barrancabermeja, Socorro, Barbosa y Málaga, o nacidos en el radio de acción donde opera la entidad cooperativa, tendrán la posibilidad de acceder a becas para financiar los costos de matrícula.

Para hacer realidad este propósito, la Financiera Comultrasan destinará más de $2 mil millones del Fondo de Educación para el financiamiento de cupos y programas institucionales, amparada en el marco tributario especial previsto en la Ley 1819 de 2016 y en el Decreto 2150 de 2017, base normativa para el Impuesto de Renta para el sector cooperativo en los años gravables 2017 y 2018.

Gracias a esta alianza, la Financiera Comultrasan y la UIS estimulan la formación profesional de jóvenes interesados en desarrollar sus potencialidades académicas y en contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad. A su vez, se consolida una alianza estratégica entre la academia y el sector solidario, en cabeza de dos instituciones que cuentan con gran solidez, tradición y prestigio en Santander.

«Con este convenio la Cooperativa sigue robusteciendo el trabajo de responsabilidad social del sector solidario, apalancado en este caso con una reconocida institución académica como lo es la Universidad Industrial de Santander (UIS), porque creemos en el potencial de nuestra región y de su gente. Por eso unimos esfuerzos para la educación y el futuro de Santander», expresó Jaime Chávez Suárez, presidente corporativo de Financiera Comultrasan.

Por su parte, el rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, elogió la decisión de la Financiera Comultrasan de destinar dichos recursos para apoyar las aspiraciones de muchos jóvenes humildes y advirtió que el compromiso de la Universidad es trascendental, porque se trata de formar a una nueva generación de santandereanos con los más altos estándares de calidad en educación superior para que le aporten lo mejor de sí al departamento. «Con esta alianza demostramos que en Santander sí nos podemos unir para gestionar y sacar adelante proyectos conjuntos. De ahí que unimos los lemas de ambas entidades y anunciamos con orgullo que ´Nuestra pasión es hacer lo que queremos ser´».

Alcalde: “Golpe a la democracia, Dictadura en Bucaramanga”

“La presidenta del Concejo, Nancy Lora, no me permitió hablar hoy en la instalación de las sesiones ordinarias”, señala el alcalde Rodolfo Hernández.

El mandatario de Bucaramanga señaló que lo único que pretendía en las sesiones ordinarias del concejo que se instalaron hoy lunes 1 de Octubre era insistir en la aprobación del proyecto de malla vial.

Expresa el burgomaestre en un comunicado que ¿a qué le huye? ¿a la democracia? ¿a los argumentos? Y califica el hecho como una penosa actuación de la Presidenta del Concejo.

Manifiesta el alcalde Rodolfo Hernández, que “podrá silenciarnos en el concejo, porque lo manipula como si fuera suyo, pero no podrá callarnos aquí en las redes, tampoco en las calles, ni en los medios”.

“Vamos a seguir hablando y siempre con firmeza, sin ceder a las presiones de la politiquería, trabajando en defensa de los ciudadanos, representando a los bumangueses”.

Reveló “Lamento decirle a la señora presidenta, que aunque nos censure, no nos va arrodillar. ¡Tacó burro! Que no se equivoquen, a la lucha contra la corrupción, por más de que los corruptos le apaguen los micrófonos por unos cuantos segundos, no la detiene nadie”.