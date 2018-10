Ladrones se hacen pasar por trabajadores y robas los establecimientos

En Bucaramanga están robando a los comerciantes, pues otra modalidad de hurto es la de hacerse pasar por un trabajador de la empresa, llegar al establecimiento y robar la mercancía.

Caracol Radio habló con José Domingo Monroy, propietario del restaurante Mar Azul, el cual, se ubica Carrera 33 con calle 30ª cerca de un centro comercial reconocido en la ciudad.

“A mí me engañaron, me decían que iban a recoger la mercancía, me robaron en mi propia cara y nunca me di cuenta de lo que sucedía”, recalcó el Monroy.

El empresario contó que “esto no es nuevo” pues esta no es la primera vez que ocurren estos hechos en la ciudad.