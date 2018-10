Los concejales de Bucaramanga tendrán su propio hueco

El más grande se llamará como la presidenta del concejo, Nancy Lora, indicó el burgomaestre Rodolfo Hernández. Además, expresó que los huecos más representativos por su tamaño llevarán nombres con cada uno de los concejales de la coalición mayoritaria de esta capital, para que la comunidad se acuerde de ellos.

El mandatario dijo que si antes del 15 de Octubre no se aprueba el proyecto de acuerdo de endeudamiento de 50 mil millones de pesos para tapar los cráteres que hay en la ciudad, este trabajo ya no podrá ser una realidad en Bucaramanga.

El mandatario dijo que los concejales lo han visto pero no lo conocen y "yo no me les voy arrugar, porque ellos con una gallina y póngale la firma que la semana entrante lo más seguro es que aprueben el proyecto de acuerdo".

Sobre la presidenta del concejo de Bucaramanga, Nancy Lora, el alcalde Rodolfo Hernández, argumentó que es puro miedo, le falta educación y sensibilidad.

Explicó que en Bucaramanga hay más de 30 mil huecos, para taparlos se necesitan 300 millones de dólares y se requiere realizar 10 contratos con diferentes empresas.

El alcalde estuvo visitando los sectores donde más huecos hay en Bucaramanga.

Explicó que ojalá por decir la verdad lo metan a la cárcel, porque sería una noticia mundial, donde envía a la cárcel a una persona por denunciar la corrupción.