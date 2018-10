Alcalde: “Golpe a la democracia, Dictadura en Bucaramanga”

El mandatario de Bucaramanga señaló que lo único que pretendía en las sesiones ordinarias del concejo que se instalaron hoy lunes 1 de Octubre era insistir en la aprobación del proyecto de malla vial.

Expresa el burgomaestre en un comunicado que ¿a qué le huye? ¿a la democracia? ¿a los argumentos? Y califica el hecho como una penosa actuación de la Presidenta del Concejo.

Manifiesta el alcalde Rodolfo Hernández, que “podrá silenciarnos en el concejo, porque lo manipula como si fuera suyo, pero no podrá callarnos aquí en las redes, tampoco en las calles, ni en los medios”.

“Vamos a seguir hablando y siempre con firmeza, sin ceder a las presiones de la politiquería, trabajando en defensa de los ciudadanos, representando a los bumangueses”.

Reveló “Lamento decirle a la señora presidenta, que aunque nos censure, no nos va arrodillar. ¡Tacó burro! Que no se equivoquen, a la lucha contra la corrupción, por más de que los corruptos le apaguen los micrófonos por unos cuantos segundos, no la detiene nadie”.