"Sentí algo en el glúteo": Hombre acosado en el Transmilenio

El joven periodista Santiago Rico contó a Caracol Radio que durante la noche del lunes cuando iba en un articulado por la trocal de la carrera 30, a la altura del estadio El Campin, fue víctima del delito de injuria por vía de hecho, es decir, otro usuario lo tocó abusivamente.

“Primero sentí algo en el glúteo, yo creí que era un maletín o un bolso, el bus continuaba, yo seguía sintiendo esta molestia y cuando me volteo veo a un hombre de 45 años en estado de embriaguez que me estaba tocando el glúteo, yo me puse a gritar pero la gente lo que hizo fue burlarse, yo detuve al abusador hasta que llegó la policía”, contó el comunicador.

La víctima de este abuso denunció el hecho a la Fiscalía aunque es consciente que el abusador en pocas horas quedó en libertad.

También se conoció un nuevo hecho de inseguridad dentro de este sistema de transporte, ocurrió en la estación Toberín donde a una mujer le robaron el celular, un hombre intentó ayudarla y recibió una herida de arma blanca.

Las autoridades están tras la pista de esta banda de ladrones de celulares que ya tienen identificada y que delinque en estaciones de Transmilenio del norte de la ciudad.