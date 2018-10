Más de 100 tentativas de feminicidios se reportan en el Magdalena

Alarmados se encuentran los habitantes del departamento de Magdalena luego del caso de ahorcamiento y posterior incineración de una niña de 9 años de edad en el municipio de Fundación, que ha permitido conocer cifras de hechos de violencia contra mujeres en esta parte del país.

Más de 100 feminicidios y 2.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres se han reportado en el último tiempo en este departamento según datos que maneja la Red de Mujeres de Magdalena, organización que también alerta sobre la debilidad de las instituciones del Estado para prevenir y atender esos hechos.

“Siete feminicidios se han presentado en el Magdalena y van más de cien tentativas de ese tipo de hechos contra la mujer, es decir, son cien mujeres a las que una persona cercana a intentado asesinarlas y no ha podido pero sí les han propinado golpizas horrorosas. Tenemos una víctima en cuidados intensivos, otra a la que le enterraron un cuchillo en la cabeza, y todos los días más casos en los que uno no comprende como la persona que más te quiere te violenta de esa forma”, explicó Norma Vera, presidenta de la Red de Mujeres de Magdalena.

“Feminicidio se considera todo crimen de odio en el que la víctima es una mujer por el simple hecho de ser mujer y Magdalena fue en el año 2017 el cuarto departamento con más número de feminicidios en Colombia según Medicina Legal, está detrás de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca”, agregó Norma Vera.

Para la Red de Mujeres de Magdalena en este departamento hay que alarmarse no solo por las cifras sino también por las características de los hechos de agresión contra las mujeres.

“La estadística es mucho más gruesa porque van más de 2.000 mil casos de violencia intrafamiliar, que es el inicio del camino para un feminicidio, pero lo que más asusta es la brutalidad de esos hechos que no están siendo abordados adecuadamente por las autoridades”, indicó Vera.

“Nuestra sociedad es naturalmente violenta y tenemos un problema mental que se está transmitiendo de generación en generación mientras las instituciones no actúan y eso es responsabilidad primero de los alcaldes y no de sus primeras damas que no son funcionarias públicas, además, la Fiscalía es la primera que desestima los casos y el ICBF brilla por su ausencia”, denunció la Presidenta de la Red de Mujeres de Magdalena.

La vocera de la organización también reveló que en el Hospital Universitario Fernando Troconis de Santa Marta se han atendido en la última semana 15 casos de violencia contra mujeres venezolanas, en siete de ellos los agresores han sido hombres provenientes de ese país y en ocho han sido colombianos.