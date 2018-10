En riesgo las clases para estudiantes de Unicor

El rector de la Universidad de Córdoba Jairo to Torres, indicó que la crisis económica de las universidades públicas, sumado a las asambleas permanentes que adelantan los estudiantes del claustro educativo podrían acabar en la suspensión del semestre de forma definitiva. Los estudiantes aseguran que no están de acuerdo con que las asambleas sean tomadas como un motivo para afectarlos en lo académico. Al tiempo han señalado que el rector de Unicor los ha estigmatizado como vándalos porque no desisten de las asambleas.

Para Jesús Mercado estudiante de la Universidad de Córdoba hay tres aspectos claves para que se mantengan concentrados:

“Es un espacio de democracia y que discuten a través de ideas y propuestas el bienestar de toda la comunidad académica. Buscan la conformación de un órgano de co-gobierno que les permita una mayor participación en la toma de decisiones dentro del instituto de educación superior del cual se sienten excluidos.

Las asambleas permanentes los estudiantes las defienden asegurando que es un espacio de ideas y propuestas por lo que piden al rector se retracte del estigma que les ha marcado.